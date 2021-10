Alunos de Portimão exibem mais de 150 t-shirts pela igualdade

As crianças e jovens de Portimão estão a participar no desafio “Estendal pela Igualdade”, que exibe mais de 150 t-shirts numa instalação artística que pretende quebrar barreiras e estereótipos, anunciou a autarquia.

A instalação dos alunos está localizada no Jardim 1.º de Dezembro e no espaço exterior da Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes até ao dia 5 de novembro, representando “um sinal mais de cidadania e educação para a igualdade de género” e constituindo “um forte alerta para a existência de uma consciência coletiva que realce a importância de que todas as pessoas, independentemente do género, deverão ser tratadas de forma igualitária, com os mesmos direitos e oportunidades”, segundo o comunicado.

Os Centros de Convívio Sénior de Portimão e da Aldeia das Sobreiras, os Centros Comunitários dos Bairros do Pontal, Coca Maravilhas e Cruz da Parteira, o Banco Alimentar do Algarve, a Escola Shotokan Karate Portimão, o Lar da Criança de Portimão, o Agrupamento de Escolas Poeta António Aleixo – Centro Escolar do Pontal, a Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes e a Universidade do Algarve – Pólo de Portimão foram alguns dos participantes, além de outros anónimos.

A oportunidade de participar nesta iniciativa continua até 5 de novembro, com a possibilidade de colocar mais t-shirts na instalação, ao lado das obras dos alunos.

PUB