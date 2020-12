Alunos de Tunes vencem concurso de postais de Natal

Alguns alunos da turma 2 da Escola EB 1 de Tunes, no concelho de Silves, foram os vencedores da edição deste ano do Concurso Postal de Natal, promovido pela Câmara Municipal de Silves, anunciou a autarquia.

Os vencedores deste ano foram Luana Gonçalves, Rodrigo Eugénio, Enzo Serra, Diego Esteves, Diana Pereira e Duarte Gomes, do Agrupamento de Escolas Silves Sul.

Este concurso, dirigido aos alunos do pré-escolar e do 1.º ciclo do concelho de Silves, teve como júris alguns representantes da autarquia.

A iniciativa esteve enquadrada na Oferta Educativa disponibilizada pelo município e “constitui um instrumento de promoção do empenho e criatividade dos alunos no âmbito da quadra natalícia”, segundo o comunicado.

