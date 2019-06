Alunos querem pôr Faro a pedalar

.

O Agrupamento de Escolas Pinheiro e Rosa, de Faro, quer comemorar o Dia Mundial do Ambiente e o Dia Eco-Escolas, 5 de junho, com a proposta de que todos os farenses se desloquem, nesse dia, de bicicleta para o trabalho.

Trata-se de uma iniciativa que vai para além das fronteiras da escola e pretende promover nos cidadãos farenses, o incentivo para uma vida mais saudável e ao mesmo tempo mais amiga do ambiente.

Depois de termos promovido a deslocação dos alunos para a escola de bicicleta, pretendemos agora mudar o paradigma da mobilidade suave na cidade, aproximando a vida dos farenses aos paradigmas mais desenvolvidos da Europa, no que à mobilidade urbana diz respeito.



Faro goza da vantagem climática e de relevo para poder vir a ser lider em Portugal na adoção de estilos de vida mais saudáveis, o que não pressupõe a erradicação do automóvel, símbolo do desenvolvimento científico e tecnológico humano, mas antes a promoção de um saudável convívio entre as diferentes formas de mobilidade na cidade.

Conscientes de que nem todos se poderão deslocar de bicicleta nesse dia, estamos a divulgar informação sobre medidas de precaução e segurança para quem vai a pedalar e também os automobilistas irão contribuir para esta iniciativa, saindo de casa 5 minutos mais cedo, para no dia do ambiente darem a prioridade às bicicletas.



Esta ação conta com a participação de vários parceiros tais como a Câmara Municipal de Faro, a Junta de Freguesia, a Universidade Algarve, o IPDJ, a Federação Portuguesa de Cicloturismo, Forças de Segurança entre outros.