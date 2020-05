Alvor: Homem de 65 anos morre afogado na praia e jovem está desaparecido

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

As autoridades marítimas recuperaram hoje o cadáver de uma pessoa que morreu afogada na praia da Prainha, em Alvor, Portimão, onde procuram também um jovem que está desaparecido, disse à Lusa o capitão do porto de Portimão.

“Por volta das 10:28, recebemos uma informação via Comando Distrital de Operações de Socorro para uma situação de préafogamento na praia da Prainha, em Alvor, chegados ao local encontrámos já um cadáver, de 65 anos, e encontra-se desaparecido um jovem de 25 anos”, disse à Lusa o comandante Rodrigo González dos Paços.

As autoridades iniciaram então as buscas para encontrar o jovem desaparecido e colocaram no terreno um dispositivo que está a trabalhar por mar e por terra e espera a chegada de um helicóptero da Força Aérea que se irá juntar às operações, adiantou o capitão do porto.

Para as buscas por mar, que “contam com a ajuda de surfistas”, foram ativadas a lancha salva-vidas e a mota de água de Ferragudo e a lancha da Polícia Marítima de Portimão, precisou a mesma fonte.

Participam no dispositivo, por terra, elementos da Polícia Marítima, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e dos Bombeiros de Portimão, e “foi pedido, via MRCC de Lisboa, o empenhamento de um meio aéreo, um helicóptero da Força Aérea EH101, que já foi acionado e é esperado no local”, acrescentou.

A mesma fonte revelou ainda que, após o início das buscas, foi necessário retirar o salva-vidas de Ferragudo do dispositivo e enviá-lo para uma ocorrência numa gruta em Benagil, no concelho de Lagoa, também no distrito de Faro, onde um homem se sentiu mal.

“Recebemos um alerta a dar conta de que um senhor que se sentiu mal na gruta de Benagil, foi removido deste dispositivo de buscas a lancha salva-vidas de Ferragudo e, quando regressar, retomará o dispositivo”, explicou o capitão do porto de Portimão.

Questionado sobre o estado de saúde da pessoa que se sentiu mal na gruta de Benagil, a mesma fonte respondeu que “ainda se está a avaliar”.

O dispositivo de buscas em Alvor era composto, cerca das 12:20, por 24 homens e nove veículos, segundo a informação disponibilizada pela Proteção Civil na Internet.