Alvor: Mil pessoas na 1ª Caminhada Contra o Cancro da Mama

Cerca de mil pessoas participaram no último domingo, 20 de outubro, na caminhada solidária de prevenção e sensibilização contra o cancro da mama, que teve lugar pela primeira vez na zona de Alvor, no âmbito de Portimão – Cidade Europeia do desporto 2019.

Nesta primeira edição da Caminhada Solidária Contra o Cancro da Mama, os participantes dividiram-se entre duas modalidades (corrida e caminhada), percorrendo distâncias distintas, sendo oriundos de diversas localidades e freguesias de toda a região algarvia.

As pessoas que tomaram parte na iniciativa ajudaram a criar em Alvor uma mancha rosa que se estendeu pelo país, para relembrar que é possível viver depois do cancro de mama com saúde e energia e que é de extrema importância a deteção precoce desta doença, da qual surgem cerca de seis mil novos casos por ano, só em Portugal.

Inserida no calendário dos eventos a decorrer no Algarve no âmbito do Programa Nacional de Marcha e Corrida do IPDJ – Instituto Português do Desporto e Juventude, a caminhada foi organizada pela Liga Portuguesa de Contra o Cancro, contando com os apoios da Câmara Municipal de Portimão, da Junta de Freguesia de Alvor, do IPDJ, da Blueticket e das Águas do Vimeiro, assinalando o mês de prevenção do cancro da mama, sob o mote “A Prevenção Toca a Todos”.