Ana Poeta é a candidata do PAN à Câmara de Loulé

A técnica de educação de adultos em projetos de desenvolvimento local, Ana Poeta, é a candidata do Pessoas-Animais-Natureza (PAN) à Câmara Municipal de Loulé nas eleições autárquicas deste ano, anunciou o partido.

Ana Poeta, de 42 anos, é formada em Animação Socioeducativa e mestre em Educação de Adultos e Desenvolvimento Local, natural de Ribeira de Frades, no concelho de Coimbra.

Em 2005, escolheu Loulé para educar o seu filho e trabalhar na área do desenvolvimento local sustentável.

Para as Assembleias de Freguesia de Quarteira e Almancil, concorrem pelo PAN Amália Carrilho e Isabel Figueiras.

Amália Carrilho, bacharel em Turismo e licenciada em marketing, é natural de Beja e residente em Vilamoura, enquanto Isabel Figueiras é licenciada em Turismo, natural de Inglaterra e residente em Almancil há mais de 30 anos.

A candidatura do PAN a Loulé tem como objetivo principal “a consciencialização das e dos munícipes para os desafios do presente e a necessidade de uma alteração urgente de comportamentos com vista ao bem-estar de todos os seres vivos, a proteção da natureza, sustentabilidade e literacia para a democracia”, segundo o comunicado.

O partido pretende apresentar soluções para erradicar situações de pobreza no concelho, como a ampliação de hortas sociais, criação de mercados de produtos locais e sazonais e lojas sociais.

O PAN defende ainda a criação de eixos cicláveis e pedonais e transportes públicos menos poluentes.

“Considerando o aumento de famílias monoparentais e as dificuldades acrescidas no geral em encontrar horários de creches, jardins de infância e ATL adaptados às exigências laborais dos educadores, é crucial o alargamento de horários desses serviços”, defende Ana Poeta.

Esta candidatura ao concelho de Loulé pretende ainda “promover e apoiar modelos dinâmicos de educação ao longo da vida, que respeitem as necessidades e o desenvolvimento básico transversal a todas as áreas”.

Ana Poeta sublinha a necessidade de “possibilitar aos jovens uma maior variedade nas escolhas de cursos profissionais através de ofertas formativas, viradas não apenas para o turismo, mas, por exemplo, para os cuidados de saúde, gestão florestal, áreas de economia verde, da economia circular, das energias renováveis e outras fundamentais à sustentabilidade do Planeta e da vida de todos os seres, aproveitando deste modo os investimentos que o município está a realizar”.

Para os reformados, o PAN pretende dispor de tempos de lazer em convívio, através de atividades físicas, voluntariado ou ações intelectuais saudáveis, com um conceito diferente de centros de dia, com a criação de espaços de fraternização inclusivos e promotores dos princípios de justiça intergeracional.

Em relação à causa animal, defende a urgência da criação de um Centro de Bem-Estar Animal, a implementação de acordos médico-veterinários com clínicas locais para atendimento de animais de pessoas carenciadas, a criação de equipas especializadas em resgate animal e uma ambulância que funciona 24 horas por dia.

O PAN pretende ainda criar um sistema de controlo dos animais comunitários, um programa de adoção de animais abandonados, a proteção de colónicas, a construção de abrigos e auxílio na alimentação dos animais e cuidados de saúde.

“Não faz sentido que quem já se substitui às responsabilidades dos municípios nos cuidados aos animais errantes e colónias, seja obrigada a registá-los em seu nome. Sendo eleita, irei no imediato alterar esta injustiça. Cabe à Câmara o registo e a responsabilidade sobre estes animais”, afirmou Ana Poeta.

Uma vez que o concelho tem várias praias, o partido defende a criação de, pelo menos uma, petfriendly.

