Ana Sério expõe trabalhos artísticos em Loulé

“Génio do Lugar" é o nome da exposição que está patente até ao dia 23 de abril, na Galeria de Arte do Convento do Espírito Santo, em Loulé, assinada pela pintora Ana Sério, anunciou a autarquia.

PUB

Os trabalhos expostos em Loulé foram feitos desde 2016 e inserem-se uma pesquisa que pretende “objetivar pictoricamente as características da paisagem da região da Gândara, inscrita na obra literária de Carlos de Oliveira, designadamente no romance Finisterra: paisagem e povoamento e no Trabalho Poético”, segundo o comunicado.

“Partindo deste universo único, procura-se representar as várias paisagens (físicas e psicológicas) construídas pelo escritor a partir do complexo ponto de vista do narrador em diferentes fases da sua vida (criança e adulto)”, acrescenta.

A exposição pode ser visitada de terça a sexta-feira, das 09:30 às 17:30, e aos sábados, das 09:30 às 16:00.