Andar de transportes públicos vai ficar a metade do preço

Apelar ao uso dos transportes públicos em alternativa ao carro é o principal objetivo da medida que prevê uma redução de 50%, a partir de maio, do preço dos passes dos comboios e autocarros no Algarve. Mas não só: os municípios algarvios exigem também mais investimentos por parte das empresas operadoras. Isto porque, nos últimos anos, o número de queixas dos utentes tem crescido à medida que diminuem os passageiros

Todos os passes nos transportes públicos do Algarve vão passar a custar metade do preço atual. A medida, que será aplicada a partir do próximo mês de maio, foi aprovada por unanimidade, na semana passada, pela AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, que reúne os 16 presidentes de câmara da região.

Em declarações ao JORNAL DO ALGARVE, Brandão Pires, primeiro secretário da AMAL, explica que o principal objetivo desta medida é fazer um apelo ao uso dos transportes públicos por parte da população. “A ideia é habituar as pessoas a deslocarem-se de comboio ou autocarro no seu dia a dia, em vez de utilizarem os seus próprios veículos”, adianta o responsável, frisando que a redução do preço de todos os passes dos comboios e autocarros para metade vai permitir uma poupança significativa para todos os utentes…

Nuno Couto/Jornal do Algarve