Andebol masculino: Lagoa acolhe torneio de seleções regionais

Lagoa vai acolher o torneio de seleções regionais de andebol masculino, cuja 1ª Fase se vai disputar no próximo fim de semana.

Algarve, Aveiro, Braga, Leiria, Lisboa, Madeira, Porto, Santarém/Portalegre, Setúbal, Viseu/Guarda são as Seleções que vão disputar este Torneio.

Na 1ª Fase, foram compostas 2 Zonas de 3 Associações cada e uma com 4 Associações. Jogam TxT a 1 volta, apurando-se para a Fase Final o 1º classificado de cada Zona e, ainda, o 2º classificado da Zona de 4 Associações (Zona 3). As restantes Associações vão disputar a Fase Intermédia.

A Zona 3 é composta por 4 Associações – Lisboa, Algarve/Beja, Setúbal e Madeira. Os jogos de sábado terão lugar no Pavilhão da Escola Jacinto Correia e as partidas de domingo serão no Municipal Jacinto Correia, ambos em Lagoa.

A Fase Intermédia está agendada para 14 e 15 de Março de 2020 e a Fase Final será de 22 a 24 de Maio de 2020. Recordamos, ainda, que as Associações não apuradas para a Fase Final, participarão nas mesmas datas, numa Fase Final (Gupo B), no sistema TxT a 1 volta, caso haja candidatura para essa prova.

O calendário completo da 1ª Fase do Torneio de Seleções Regionais Masculinos pode ser consultado no Portal.