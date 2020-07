ARS renova infraestruturas tecnológicas com novo data center

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

Desde o início de julho, a Administração Regional de Saúde do Algarve (ARS) tem um novo data center modular, mais moderno, seguro, uma maior capacidade de armazenamento e uma elevada eficiência energética, anunciou a ARS.

“Esta aposta em inovação tecnológica tem por objetivo dotar a região algarvia de uma infraestrutura imprescindível para o futuro, que irá contribuir para melhorar a qualidade dos sistemas e recursos informáticos e, desta forma, reforçar a proximidade entre o cidadão e os serviços de saúde”, referiu o presidente da ARS Algarve, Paulo Morgado, em comunicado.

O novo equipamento foi instalado no Centro de Saúde de Faro e é uma solução 100% portuguesa, desenvolvida por uma empresa nacional e integrada no Projeto de Reestruturação Tecnológica na prestação de cuidados de saúde, representando um investimento de cerca de 400 mil euros, 60% deles cofinanciados pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, no âmbito do Programa Operacional CRESC Algarve 2020.

O data center vai permitir centralizar os sistemas de tecnologias de informação utilizados nas unidades de cuidados de saúde primários, que se encontravam dispersos pelo Algarve, num ambiente controlado e vocacionado para aplicações de Alta Disponibilidade, reduzindo o risco de perda de dados, facilitando o acesso aos mesmos e implementando uma cultura de transparência, segurança, controlo e monitorização.

A otimização dos circuitos no âmbito da transferência de dados dos utentes vai ser possível através de plataformas de gestão integrada, tal como a implementação de novos serviços digitais, o desenvolvimento daqueles que já existem, o alargamento dos serviços eletrónicos disponíveis para o cidadão possibilitando desburocratizar processos e procedimentos, o melhoramento do acesso aos cuidados de saúde, uma maior e melhor articulação entre cuidados, a garantia de uma maior transparência no processo de informação e referenciação e um aumento do empoderamento dos utentes.

O novo data center tem uma vasta proteção contra ameaças físicas como fogo, temperatura, água, poeiras, fumos, vandalismo e intrusão e a sua estrutura permite mudar a sua localização em caso de necessidade.