Associação de ciclismo do Algarve celebra 63 anos

Criada a 18 de fevereiro de 159, a Associação de ciclismo do Algarve comemorou na passada sexta-feira, o seu 63.º aniversário. Hoje, a direção é assumida por Ricardo Rodrigues.

Após vários anos de paragem, a Associação renasceu graças à Federação Portuguesa de Ciclismo, que criou uma delegação no Algarve para que a modalidade pudesse prosperar na região.

Através do Facebook, a organização da Volta ao Algarve, que terminou esta domingo, assinalou a dada com uma mensagem especial “É o momento para darmos os parabéns a todos os homens e mulheres que contribuíram para a História do ciclismo na região, que deram ao país grandes campeões e um imenso património, entre o qual se inclui a nossa Volta ao Algarve”.