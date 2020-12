Associação de Futebol do Algarve doa t-shirts a instituições sociais

PUB

A Associação de Futebol do Algarve (AF Algarve), numa parceria com a Federação Portuguesa de Futebol, entregou recentemente t-shirts alusivas à final da Taça de Portugal Placard 2019/2020, entre Sport Lisboa e Benfica e Futebol Clube do Porto, a cinco Instituições Particulares de Solidariedade Social algarvias

A Associação Algarvia de Pais e Amigos de Crianças Diminuídas Mentais (AAPACDM), a Associação de Apoio à Pessoa Excepcional do Algarve (APEXA), a Associação de Saúde Mental do Algarve (ASMAL), a Associação para a Intervenção e Reabilitação de Populações Deficientes e Desfavorcidas (EXISTIR) e a Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral de Faro (APPC), pelo seu envolvimento na dinamização do futebol adaptado na região, foram as contempladas em nova ação solidária da AF Algarve.