Autarquia de Portimão requalifica equipamentos desportivos

O Complexo Desportivo de Alvor e o Pavilhão Desportivo dos Montes de Alvor estão a ser alvo de obras de requalificação por parte da Câmara Municipal de Portimão, anunciou a autarquia.

A obra no Complexo Desportivo de Alvor, que tem um investimento de cerca de 160 mil euros, tem incidência na substituição da cobertura da nave da piscina e estão a ser efetuados melhoramentos nos balneários e de manutenção e requalificação do espaço exterior, como a renovação do passadiço pedonal e a colocação de uma rampa de acesso à secretaria para pessoas com mobilidade reduzida.

Já o Pavilhão Desportivo dos Montes de Alvor está a acolher obras de melhoramento do piso desportivo, com um investimento de 20 mil euros.

Estas intervenções têm como objetivo “o melhoramento das infraestruturas e da qualidade do serviço prestado aos utilizadores que diariamente frequentam estes espaços”, segundo o comunicado.

A Câmara Municipal pretende ainda, com as obras, valorizar a atividade desportiva e consolidar o lema “Mais Desporto Para Todos”, que foi assumido pelo município quando Portimão foi eleita a Melhor Cidade Europeia do Desporto em 2019.