Autoridades aconselham banhistas de Ano Novo a ficarem em casa este ano

As autoridades marítimas estão a aconselhar a população a que este ano não vão a banhos no início do ano, tradição que no Algarve costuma ocorrer nas praias de várias localidades, como Monte Gordo, Manta Rota, Fuzeta, Portimão e Lagos, entre outras.

“Com o aproximar da passagem de ano, na qual se recomenda que fique em casa e que respeite as medidas de prevenção à Covid-19, a Autoridade Marítima Nacional aconselha toda a população a desfrutar do primeiro dia do ano em segurança, evitando ir a banhos e a deslocar-se para as zonas expostas à agitação marítima e arribas, não se colocando desta forma numa situação de risco”, afirma a entidade em comunicado.

A Autoridade Marítima Nacional recomenda ainda que evite aglomerados de pessoas, e que no primeiro dia do ano as pessoas tenham os devidos cuidados na prática de passeios junto à costa e nas praias, bem como na prática de atividades lúdicas nas zonas expostas à agitação marítima, “sendo essencial que assumam uma postura preventiva não se expondo desnecessariamente ao risco”.

Lembre-se que não é preciso entrar no mar para comemorar e que a sua segurança começa em si!

Como isso: Gostar Carregando...