Auxiliado homem em paragem cardiorrespiratória na praia

Os elementos do Projeto “SeaWatch”, auxiliaram na tarde desta quarta-feira um homem, com cerca de 80 anos, que alegadamente se sentiu mal na água, tendo entrado em paragem cardiorrespiratória, na Praia do Vau.

Na sequência de um alerta recebido pelas 15:28, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), a informar que se encontrava um homem em estado inconsciente a flutuar na água, foram de imediato ativados para o local elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Portimão e elementos do Projeto “SeaWatch”.

À chegada à praia, constatou-se que a vítima tinha sido retirada da água por populares que se encontravam nas proximidades, tendo os elementos do Projeto “SeaWatch”, em colaboração com dois enfermeiros que se encontravam no local, iniciado manobras de reanimação, com recurso a oxigenoterapia, até à chegada dos Bombeiros Voluntários de Portimão.

A vítima foi posteriormente imobilizada e retirada para fora da praia, com recurso a uma viatura do Projeto “SeaWatch”, onde aguardava uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Portimão que efetuaram o transporte da vítima, que apresentava sinais vitais, para uma unidade hospitalar, tendo sido acompanhada por um elemento do Projeto “SeaWatch”.

O Comando-local da Polícia Marítima de Portimão tomou conta da ocorrência.