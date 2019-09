Banda Desenhada sobre alterações climáticas para alunos do 5º ano

O Município de Loulé irá entregar um livro de banda desenhada aos alunos do 5º ano das escolas do concelho. O livro da autoria de Bruno Pinto (argumento), Penim Loureiro (desenho) e Quico Nogueira (cor), denomina-se “Reportagem Especial – Adaptação às Alterações Climáticas em Portugal”.

O projeto da banda desenhada surgiu no âmbito do “ClimAdaPT.local, a partir do qual Loulé elaborou a sua Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas (EMAAC). A obra é baseada em histórias e personagens reais, com o intuito de comunicar de forma acessível e descontraída sobre um tema de extrema relevância na sociedade atual: as alterações climáticas. Em janeiro de 2018, esta banda desenhada, recebeu o XV Troféu Central Comics para Melhor Desenho, que distingue os melhores autores de banda desenhada em diferentes categorias” referiu o município.

“A Autarquia de Loulé pretende, assim, continuar a sensibilizar os jovens para os efeitos nefastos que as alterações climáticas têm e poderão vir a ter no território, e para o qual o Município se tem vindo a preparar com a implementação de medidas definidas na EMAAC de Loulé”, esclareceu a autarquia.

A entrega do livro de banda desenhada será

efetuada juntamente com os manuais escolares. O município salienta que no ano letivo 2018/2019, a Câmara de Loulé

já tinha oferecido esta banda desenhada aos alunos do 5º, 6º e 7º ano.