BE contra projeto imobiliário no litoral de Portimão

O Bloco de Esquerda “reprova energicamente” a “destruição” do espaço natural conhecido como João de Arens, no litoral do concelho de Portimão, para onde está prevista a construção de um projeto imobiliário, que contempla três unidades hoteleiras com 822 camas, entre as praias do Vau e da Prainha. Trata-se de um projeto conhecido como “Loteamento da UP3 de Hotelaria Tradicional de Portimão” e que se encontra em consulta pública até ao próximo dia 15 de março.

Este projeto está a gerar o descontentamento e revolta de muitos cidadãos que reprovam a ameaça de destruição da “última janela verde para o mar da cidade de Portimão”.

“A zona de João de Arens pode ser considerada o último reduto natural do litoral portimonense, onde predominam muitas plantas raras e exóticas, autóctones, assim como muitas espécies de avifauna, e muito próximo da Ria de Alvor, situada em Rede Natura 2000”, realça o BE de Portimão, frisando que foi “a única força política, através dos seus representantes, que votou contra o projeto apresentado na assembleia municipal em 2008”.

Desta forma, o Bloco de Esquerda apela à participação e reclamação dos cidadãos neste período de consulta pública através do site http://participa.pt

O Bloco de Esquerda vai ainda levar a efeito uma marcha a pé de sensibilização pela defesa e preservação de João de Arens no próximo sábado, dia 16 de março, com concentração e partida pelas 15h00, a partir da entrada da praia do Alemão.