Benfica volta a escolher Lagoa como centro de estágio

O concelho de Lagoa foi escolhido de novo pelo Sport Lisboa e Benfica (SLB) como local de realização de estágios dos escalões da formação de futebol desde sub-13 a sub-16, entre janeiro e julho, anunciou a autarquia.

Devido à pandemia, os estágios dos atletas da zona sul passaram do Benfica Campus – Centro de Estágio e Formação, para Lagoa, com uma concentração semanal de jogadores do Algarve e Alentejo.

Segundo o comunicado, o clube justifica a escolha de Lagoa devido à qualidade das instalações desportivas e das unidades hoteleiras do concelho, a estratégia de desenvolvimento desportivo municipal e o clima da região.

Nos últimos quatro meses do ano passado, aos fins-de-semana, os atletas do Benfica já tinham estado em formação em Lagoa, dando agora continuidade ao estágio com a realização de treinos no Estádio Municipal da Bela Vista e no Complexo Desportivo Municipal de Estômbar.

