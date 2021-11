Bezaranha leva magusto de São Martinho a Aljezur 

A Câmara Municipal de Aljezur vai promover o tradicional magusto de São Martinho no dia 11 de novembro, pelas 16:00, na antiga Escola Primária da Vilarinha, na freguesia da Bordeira, anunciou a autarquia.

O evento integrado no programa “Bezaranha” vai ter lugar na antiga instituição de ensino, agora transformada num núcleo museológico, com a atuação dos coros de Odeceixe e Rogil e do projeto Entrelaçar.

De seguida irá decorrer o magusto com castanhas assadas na brasa, acompanhadas de jeropiga, num local onde é possível visitar uma réplica de uma sala de aula do Estado Novo.

Posteriormente, decorrerá uma atuação da banda Pouca Terra com músicas do mundo no seu reportório.

