Binómio algarvio é Campeão nacional de Obediência

Luísa Bartolomeu sagrou-se campeã nacional de obediência desportiva canina no dia 11 de dezembro. Irá agora representar Portugal no campeonato do mundo de Obediência a realizar-se em junho de 2022, na Dinamarca.

A distinção foi atribuída pelo Clube Português de Canicultura ao binómio algarvio Luísa Bartolomeu e Maet (pastor belga Tervuren) num jantar de convívio realizado em São Brás de Alportel, no dia 11 de dezembro de 2021, logo após a última prova do campeonato nacional de Obediência, que se realiza anualmente sob a égide da Federação Cinológica Internacional (FCI).

Luísa Bartolomeu nasceu em Portugal, mas ainda criança emigrou com a família para França, em busca de melhores condições de vida. A praticante de desporto canino regressou há pouco mais de um ano às origens, após uma vida de trabalho no estrangeiro, para poder fazer aquilo que mais prazer lhe dá: treinar cães, competir ao mais alto nível e ajudar tutores a atingirem uma relação saudável com os seus cães através das aulas que leciona na escola de treino canino Iron Dog Algarve, em Quarteira.

Em França, Luísa Bartolomeu iniciou a sua longa vida competitiva em 1979, dedicando-se sobretudo à prática de modalidades como o Agility e Obedience, mas também passando pelo IGP, Ring, pistagem, e até caça de trufas, tendo assim, uma longa experiência em diferentes vertentes do treino canino. Mas a obediência desportiva sempre foi a sua grande paixão e força condutora. Atualmente, a treinadora compete pela escola Iron Dog Algarve, em classe 3, nível máximo da modalidade de Obediência.

Ao longo da vida, a paixão pelo treino e competição levou-a a viajar por diferentes países, onde aprendeu vários métodos e ferramentas de trabalho. No entanto, numa área que está em constante evolução, a treinadora faz absoluta questão de continuar constantemente a aprender, e por isso, o investimento em formação é fundamental.

Ao longo dos anos, Luísa apaixonou-se por diferentes raças (pastor alemão, pastor escocês, pastor belga Tervueren e Schipperke) e tem-se dedicado a ajudar inúmeros donos a formarem os seus cães, e a entenderem melhor como conseguir comunicar com eles.

Luísa Bartolomeu é formada enquanto “Instrutora de Educação Canina Básica”, “Instrutora especializada em treino de cachorros”, frequentou o “Curso de socialização em individual e em grupo”, “Preparação para competição” e foi ainda responsável por vários grupos de competição em França. Atualmente, é a responsável pelo grupo de trabalho de Obediência da Iron Dog Algarve, e convida e desafia todos os donos que gostam de treinar os seus cães a iniciarem-se na prática desta modalidade desportiva.

Foi também graças à competição de alto nível que Luísa acabou por ter a possibilidade de conhecer grande parte da Europa. E as viagens irão continuar. Com a atribuição da distinção de “Campeã Nacional de Obediência 2021”, o binómio fica automaticamente apurado para representar Portugal no próximo campeonato do mundo, a realizar na Dinamarca, de 22 a 26 em Junho de 2022. Para mais informações visite www.irondog.pt.

