Bombeiros de Portimão têm nova ambulância de socorro

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Portimão tem uma nova ambulância de socorro, adquirida com as verbas angariadas no Parque de Estacionamento da Praia da Rocha, anunciou a autarquia.

Segundo o comunicado, “as receitas dos últimos anos permitiram viabilizar um dos principais objetivos da direção para o ano 2021, com a aquisição de uma nova ambulância de socorro no valor de sessenta mil euros prosseguindo o programa de modernização da frota de meios na área da emergência pré-hospitalar proposto pelo comando”.

Este investimento não criou dívida e só foi possível graças ao equilíbrio financeiro que foi alcançado nos últimos anos, que tem permitido a aposta na requalificação e ampliação dos meios técnicos e das instalações operacionais do quartel.

Desde o início do ano foram registadas mais de cinco mil ocorrências no âmbito pré-hospitalar, com os bombeiros de Portimão a constar no top 10 dos corpos com maior atividade operacional no âmbito do Sistema Integrado de Emergência Médica.

PUB