Bonecos de trapos em tamanho real “invadem” as ruas de Vila do Bispo

Cerca de uma centena de “Maias”, que são uma tradição primaveril cujas origens se perdem no tempo, estão colocadas em 42 locais do concelho de Vila do Bispo, até ao próximo dia 31 de maio.

“Esta tradição baseia-se na colocação de bonecos, feitos artesanalmente pela população,em vários locais, sobretudo à porta das casas”, explica a autarquia, adiantando que “as Maias são bonecos de trapos brancos, enfeitados com roupas velhas e flores do campo que são criados para celebrar a chegada do mês de maio e da primavera”. Estes bonecos são acompanhados por versos ou dizeres de crítica ou gracejos sociais…

