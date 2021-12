Cabeça-de-lista do Bloco quer rede pública de lares e creches gratuitos

O candidato bloquista pelo Algarve José Gusmão esteve em Alvor, onde defendeu o desenvolvimento urgente de uma rede pública de lares e creches gratuitos, anunciou o partido.

O candidato cabeça-de-lista do Bloco de Esquerda visitou as instalações do Lar e Centro de dia de Alvor e da Creche e reuniu com o Provedor Mário de Freitas, que deu conta das dificuldades que estas instituições enfrentam.

Para José Gusmão, a pandemia e as medidas restritivas tornaram ainda mais evidentes as enormes carências ao nível de equipamentos e meios humanos qualificados para o apoio aos idosos, seja na vertente dos lares, seja no apoio à vida independente.

O provedor Mário Freitas referiu a falta de profissionais qualificados e da necessidade de uma relação mais construtiva com a Segurança Social.

Também ao nível das creches, as respostas existentes são manifestamente insuficientes. O provedor Mário de Freitas deu conta à delegação do Bloco de Esquerda de uma lista de espera superior a 200 crianças.

José Gusmão afirmou que não vale a pena lamentar a baixa taxa de natalidade “quando se insiste em manter uma carência tão grave ao nível das creches e pré-escolar”.

O candidato do Bloco de Esquerda afirmou ainda que os equipamentos sociais de apoio no princípio ou no fim da vida são uma condição determinante de igualdade e justiça social.

Este pilar do Estado social, que continua por construir, pode ser uma enorme fonte de criação de emprego e um fator de coesão social e territorial. Esse será um dos grandes compromissos do Bloco de Esquerda para o próximo mandato.





