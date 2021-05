Cabine de leitura instalada em Portimão dinamiza rua do comércio

Uma cabine de leitura foi instalada esta semana no Largo da Mó, em Portimão, através de uma parceria entre a Fundação Altice Portugal e a Câmara Municipal, para dinamizar a rua do comércio, anunciou a autarquia.

A inauguração contou com a participação da presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes, da vereadora Teresa Mendes e da diretora executiva da Fundação Altice, Ana Estelita.

Este equipamento conta com prateleiras recheadas de livros e será gerido pelos serviços da Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes, funcionando de segunda a sexta-feira entre as 10:00 e as 18:00.

A ideia faz parte do projeto de reabilitação de cabines telefónicas antigas, dinamizado pela Altice Portugal.

Cada livro tem um marcador identificativo desta iniciativa, para que os utilizadores sejam relembrados da responsabilidade de o devolver.

