Câmara de Loulé promove confiança de utilizadores nas praias do concelho

A Câmara Municipal de Loulé anunciou que está a promover uma série de iniciativas para reforçar a confiança dos turistas e dos residentes, assegurando medidas de higiene e segurança sanitária nas zonas balneares.

Neste sentido, foi criado um grupo de trabalho com vista à elaboração de propostas de medidas e procedimentos, para contribuir, através da AMAL, para a elaboração do manual referente ao regime excecional e temporário para a ocupação e utilização das praias, no contexto da COVID-19.

Por outro lado, a Câmara criou uma campanha de comunicação, com uma componente informativa e de sensibilização dirigida aos utilizadores das praias para que cumpram todas as regras recomendadas pela Direção-Geral de Saúde.

Foi também aplicada a sinalética criada pela APA – Associação Portuguesa do Ambiente para as praias do país, nomeadamente a implementação de bandeiras, que funcionam como “semáforos” vermelho, amarelo e verde e permitem informar os veraneantes sobre a ocupação das respetivas praias.

Para apoiar quem está na praia, o Município de Loulé contratou e formou várias equipas de assistentes de praia, devidamente identificados, para realizar ações de sensibilização, em articulação com a Autoridade Marítima Nacional, e outras tarefas como a higienização de equipamentos diversos.

De referir que, nas imediações das praias, foi colocada cerca de uma centena de dispensadores de álcool-gel para que os utilizadores das zonas balneares possam desinfetar as mãos com frequência, sendo esta uma das medidas mais importantes para a prevenção do vírus, segundo a autoridade de saúde.

As praias não vigiadas são alvo de um reforço da vigilância realizado pela Autoridade Marítima, que conta com a colaboração de equipa de nadadores-salvadores contratada pela Autarquia, devidamente licenciada e dotada de meios motorizados e de primeira intervenção, para assegurar e redobrar a atenção nestas zonas mais recônditas.

A par das praias propriamente ditas, também as zonas de acesso e parques de estacionamento circundantes estão a merecer a atenção dos responsáveis municipais.

Será brevemente colocada sinalética para condicionar a circulação nestas áreas, e encerrados parques e zonas de estacionamento não licenciados, como é o caso da Praia da Falésia em Vilamoura.

Nos locais onde os parques e zonas de estacionamento formais não existem, o espaço de estacionamento informal habitualmente utilizado será ordenado, e serão criadas novas bolsas de estacionamento para viaturas de emergência e de cargas e descargas.

Com o decorrer da época balnear, a Câmara Municipal de Loulé fará o acompanhamento diário para aferir da necessidade de promover mais medidas para a segurança sanitária dos utilizadores das praias.