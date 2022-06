Câmara homenageou funcionários com 35 e 25 anos de serviço

No âmbito da Semana do Município, a Câmara Municipal de Loulé voltou a homenagear o trabalho dos seus funcionários, numa sessão que decorreu no dia 27 de maio, na Alcaidaria do Castelo de Loulé.

Os trabalhadores daquela autarquia com 35 e 25 anos de serviço receberam uma medalha como reconhecimento pela sua dedicação à causa pública.

Com 35 anos de serviço, receberam a medalha Aníbal Pereira, António Gonçalves, Daniel Crispim, Deolinda Gonçalves, Fernando Fernandes, Florival Rodrigues, Graciete Gomes, Hélia Silva, João Cordeiro, Joaquim Faísca, Jorge Santos, Leonardo Nunes, Maria Céu Rio, Maria Conceição Rosário, Maria Conceição Guerreiro, Maria de Fátima Guerreiro, Maria Fernanda Montes, Maria João Catarino, Maria Rodrigues, Norberto Neves, Palmira Figueira, Paulo Carrilho, Rosa Pinto e Vítor Martins.

Foram também reconhecidos os funcionários com 25 anos de serviço Adelino Guerreiro, Alcina Pereira, Ana Cristina Costa, Ana Maria Sernadas, Ana Teresa Caeiro, António José Jerónimo, Artur Pereira, Edite Ramos, Fernando Carvalho, Filipe Pinto, Heldera Viegas, Henrique Fernandes, João Branco, Joaquim Barros, Maria Arlete Fernandes, Maria Carmo Raposo, Maria Isabel Luzia, Maria José Esteves, Mehebubi Punja, Paul Camilo, Paulo Gonçalves, Rosária Cabrita e Rui Mendonça.