Caminhos de Santiago no Baixo Guadiana em debate

A integração dos Caminhos de Santiago no território do Baixo Guadiana vai ser o tema de debate num webinar promovido pela Odiana, que vai decorrer a 12 de janeiro, entre as 10:00 e as 11:30, anunciou a associação.

“Caminhos de Santiago no Baixo Guadiana” pretende ser um fórum online “de partilha e discussão sobre a rota mais antiga do velho continente, na ótica do caminhante e do turismo”, refere a Odiana em comunicado.

Serão debatidos os impactos, desafios, boas práticas e expectativas desta rota que percorre a Europa até Santiago de Compostela.

Este webinar conta com a participação da Associação de Peregrinos Via Lusitana, Região de Turismo do Algarve, do projeto “Caminhos de Santiago Alentejo Ribatejo” e dos municípios de Vila Real de Santo António, Castro Marim, Alcoutim e Mértola.

O webinar é a promotora desta iniciativa que promove o turismo ativo e sustentável, que pretende ainda apresentar todo o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido neste projeto como a sinalética, produtos informativos e promocionais.

Esta iniciativa vai decorrer através da plataforma Microsoft teams, com participação gratuita mas sujeita a inscrição obrigatória através do website www.odiana.pt.

