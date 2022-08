Camping de Monte Gordo bate recorde de visitantes da última década

Pela primeira vez na última década, o parque de Campismo de Monte Gordo atingiu a sua lotação máxima no passado fim de semana e registou o melhor mês de julho em termos de receita absoluta, anunciou a Câmara de VRSA.

fator que demonstra a atratividade deste equipamento turístico localizado a poucos metros do areal da praia de Monte Gordo.

A contribuir para os bons números e para a elevada lotação do parque durante a época balnear está o conjunto de melhoramentos e ações que têm vindo a ser implementados pelo município de Vila Real de Santo António e que se irão estender até ao final de 2022, num investimento superior a 113 mil euros.

Entre as medidas já implementadas está a reorganização do espaço, nomeadamente ao nível da localização das tendas e caravanas, tendo sido otimizadas as áreas ao dispor dos utentes.

Em paralelo, foi criado um novo parque de estacionamento automóvel, solução que tem permitido retirar as viaturas do centro do recinto e contribuído quer para o aumento das áreas de circulação, quer para a capacidade de tendas e caravanas.

De forma a melhorar o conforto dos utentes, foi também implementada nova sinalética e procedeu-se a melhorias nos caminhos e nas zonas de estadia e lazer. Por outro lado, reforçou-se a frequência da limpeza dos balneários e otimizaram-se os horários de recolha de resíduos.

- Publicidade -

Até ao final de 2022, irá igualmente estar concluída a primeira fase da requalificação do Parque de Campismo de Monte Gordo.

A obra decorrerá entre setembro e dezembro e engloba a renovação dos cinco balneários da infraestrutura, aumentando o conforto dos utilizadores e a qualidade dos serviços prestados neste equipamento municipal que é anualmente visitado por milhares de pessoas.

A primeira fase da empreitada representa um investimento de 113.610,63 euros no âmbito do Fundo de Jogo, a que se juntarão capitais próprios do município.

A autarquia de Vila Real de Santo António agradece o empenho de todos os funcionários que têm contribuído para os bons resultados deste equipamento municipal.