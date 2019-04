Carlos Martins vence o Rali Vila do Bispo

A dupla Carlos Martins e João Martins aos comandos do Mitsubishi Lancer Evolution VII foram os grandes vencedores do Rali de Vila do Bispo 2019, com o tempo de 53:03.3. Já Paulo Santos/Luís Santos num Mitsubishi EVO VI conquistaram o segundo lugar com o tempo de 53:42.0 e Márcio Marreiros/Rui Serra ao volante de um Mitsubishi Lancer Evlution IX qualificaram-se no terceiro posto, com o tempo de 53:55.9, nesta prova do Campeonato Sul de Ralis 2019, que decorreu nos dias 30 e 31 de março.

O Ricardo Teodósio foi o mais rápido na super especial de sábado e nos troços de domingo. Este piloto correu em prova extra, dado que o seu carro Skoda R5, não pode pontuar para os campeonatos regionais.

O primeiro e segundo classificado receberam os prémios das mãos do presidente da Câmara, Adelino Soares, e da vereadora, Rute Silva, respetivamente.

No final da prova, os pilotos foram unânimes em considerar que os troços em terra batida estavam em perfeitas condições, considerando ainda que este é um dos melhores ralis disputados em terra a sul do país.

Com grande afluência do público, quer no sábado à noite quer no domingo, esta iniciativa organizada pelo Clube Automóvel do Sul contou com o apoio da Câmara Municipal de Vila do Bispo.