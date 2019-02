Carnaval de Portimão desfila em 15 carros alegóricos

Portimão já começou a celebrar o carnaval, para já apenas com os tradicionais bailes, estando previstos para mais tarde os concursos de máscaras e os desfiles pelas ruas. A grande novidade deste ano é o desfile de 15 carros alegóricos que vão mobilizar cerca de 500 foliões.

No ano em que Portimão é a Cidade Europeia do Desporto, os carros alegóricos vão estar decorados a preceito e sob o mote “Mais desporto para todos”. O desfile está marcado para o dia 3 de março, pelas 15h30, na freguesia da Mexilhoeira Grande, acompanhados da Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Portimão. Pelas ruas estreitas da vila, este desfile promete ser animado e repleto de criatividade num momento único onde se pretende destacar a ligação às tradições e a Portimão Cidade Europeia do Desporto 2019.

No dia 5 de março, pelas 15h30, é a vez de o centro de Portimão receber o desfile dos carros alegóricos acompanhados pelo Algarve Grupo de Percussão. O percurso do desfile terá a sua concentração na zona ribeirinha de Portimão.

Entretanto, os bailes de carnaval já começaram um pouco por todo o concelho, nas várias coletividades de Portimão.

Para além dos bailes, este ano, o dia 1 de março será marcado pelo grande desfile de abertura do carnaval com as escolas do município de Portimão, acompanhadas pelos Bomboémia, o grupo de percussão da Universidade do Minho. Centenas de crianças mascaradas das escolas de Portimão desfilarão pelas principais ruas da cidade. Os Bomboémia também vão desfilar no dia 2 de março, pelas 16h00, em Portimão, pelas 17h00, em Alvor, e pelas 18h00, na Praia da Rocha.

Concursos de máscaras

Pelo segundo ano consecutivo, cinco coletividades promovem um concurso de máscaras de carnaval com direito a prémios para os primeiros três melhores disfarces, mais prémio especial de “criatividade”. O objetivo é o de assinalar esta quadra festiva, desafiando os mais foliões a estimularem as suas capacidades no domínio da criatividade e da dinâmica cultural. Bruxa, vampiro, fantasma, zombie, caveira… a escolha será sempre dos concorrentes.

“O desafio é viver o carnaval imbuído no espírito de folia e alegria protagonizado pelo associativismo local nas ruas, nos espaços recreativos, culturais e desportivos do concelho responsáveis por criar momentos especiais de convívio e de sociabilidade”, realça a Câmara de Portimão.