“Casa Aberta” já está disponível para pessoas com mais de 63 anos

A modalidade “Casa Aberta” vai estar disponível esta quinta-feira, 23 de dezembro, para a administração de doses de reforço contra a covid-19 e/ou contra a gripe a pessoas elegíveis com 63 ou mais anos e para as pessoas com 40 ou mais anos vacinadas com a Janssen.

Durante o dia hoje, ficará também disponível o autoagendamento para pessoas com 55 ou mais anos (https://covid19.min-saude.pt/pedido-de-agendamento/) para a vacinação com dose de reforço.

Os Centros de Vacinação estarão encerrados nos dias 24, 25 e 26 de dezembro, bem como nos dias 31 de dezembro e 1 de janeiro.

Em termos percentuais, encontram-se vacinadas com a dose de reforço 87% das pessoas com 80 ou mais anos, 84% das pessoas com idade entre os 70 e os 79 anos e 74% dos utentes entre os 65 e os 69 anos (dados para a população residente em Portugal Continental estimada pelo Instituto Nacional de Estatística para 2020).

