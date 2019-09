Castelo de Paderne de portas abertas durante dois dias

No âmbito das Jornadas Europeias do Património, as portas do castelo de Paderne vão estar abertas ao público, nos próximos dias 27 e 28 de setembro.

No dia 27 de setembro, Dia Internacional do Turismo, o castelo estará aberto, entre as 10h00 e as 16h00, a todos os visitantes que queiram conhecer um dos melhores exemplos da arquitetura militar em taipa, do período islâmico.

Já no dia 28, e como forma de integrar as jornadas, o município de Albufeira, através do Museu Municipal de Arqueologia, decidiu dinamizar um dia dedicado ao lazer e ao yoga num dos monumentos mais importantes do concelho.

Assim, neste dia, o castelo abre as portas às 14h00 e às 14h30 começa a primeira sessão de yoga, que será dedicada aos mais novos. “Yoga Kids”, “Yoga com História” e “Yoga Pais e Filhos” serão ministradas por baixo da oliveira existente no castelo de Paderne. Às 16h00, começa a meditação com sons, que é feita com recurso a taças tibetanas e terá lugar na ermida do castelo. A última sessão terá início às 17h30, em frente à ermida para possibilitar assistir ao pôr-do-sol.

Todas as sessões têm uma duração aproximada de 45 minutos a 1 hora. Os participantes deverão trazer um tapete ou toalha para as atividades. As portas do castelo fecham às 19h20.