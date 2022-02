Castro Marim vai ter carnaval sobre rodas

O concelho de Castro Marim vai comemorar o carnaval em formato móvel, com uma carrinha que levará festa às principais povoações, aos sítios mais isolados e ainda às escolas, infantários e lares de idosos, anunciou a autarquia.

O “Carnaval sobre Rodas” vai decorrer entre os dias 25 de fevereiro e 1 de março, devido à pandemia de covid-19 e ao cancelamento do tradicional desfile, com o tema “Amor e Afetos”, segundo o município de Castro Marim.

Através desta iniciativa do projeto “Castro Marim (COM)Vida”, a autarquia pretende “promover o envelhecimento ativo e quebrar o isolamento social dos idosos, agravado pela pandemia”.

Procurando evitar as aglomerações de pessoas, a carrinha do carnaval convida as pessoas a festejar na rua com animação, alegria e criatividade.

No primeiro dia, entre as 13:00 e as 17:00, a carrinha do carnaval vai passar pela Escola Básica de Odeleite, pela Corte Velha e pelas Furnazinhas. No dia seguinte, entre as 14:00 e as 17:00, é a vez da Junqueira, Monte Francisco, Quinta da Cerca e Castro Marim.

A 27 de fevereiro, à mesma hora, a carrinha passará pelas Casas da Alcaria e Alagoinha e pela Rua da Alagoa, em Altura.

Já a 28 de fevereiro entre as 14:00 e as 16:45, o carnaval sobre rodas chega à Escola Básica e pré-escolar de Altura, Escola Básica de Castro Marim, Rua da Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim, Rua 25 de Abril e Rua Dr. Alves Moreira.

Para terminar, a 1 de março, entre as 10:00 e as 16:00, a carrinha do carnaval rumará até ao Cerro do Enho, Cortelha, Cortes Gago, Alta More, Corte Pequena, Corujos e Azinhal.