Catarina Cavaco é a nova diretora da Odiana

Catarina Cavaco é a nova diretora executiva da Associação para o Desenvolvimento Local do Baixo Guadiana (Odiana), desde o dia 1 de abril, anunciou a entidade.

Com 32 anos, Catarina Isabel Madeira Cavaco é a nova responsável pela Odiana e pelos projetos do território do Baixo Guadiana, tenho já passado pela Cruz Vermelha Portuguesa e Câmara Municipal de Alcoutim.

Natural do concelho de Alcoutim, Catarina Cavaco é licenciada em Sociologia, mestre em Gestão de Recursos Humanos pela Universidade do Algarve e Mestranda em Desenvolvimento Comunitário e Empreendedorismo no Instituto Politécnico de Beja.

A Odiana é uma associação sem fins lucrativos que trabalha pelo desenvolvimento do território do Baixo Guadiana e tem vindo a desenvolver projetos nacionais e internacionais estruturantes.