Centenas de alunos da Escola de Hotelaria iniciaram os seus estágios

Cerca de 250 alunos da Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve iniciaram o seu estágio curricular, de três meses, em contexto real de trabalho em várias regiões do país, informa a instituição de ensino em comunicado.

Os estágios “representam assim um forte apoio às empresas do setor, tão necessitadas de recursos humanos”, sublinha a Escola de Hotelaria do Algarve.

Dos 250 estudantes que iniciaram o período de estágio, a maioria integrou as equipas de entidades do Algarve, mas muitos escolheram realizar os estágios noutras zonas do país.

O setor da hotelaria, restauração e similares está a atravessar problemas de falta de mão de obra depois do encerramento parcial provocado pela pandemia de covid-19 e numa altura de forte procura por parte de turistas nacionais e estrangeiros devido às férias de verão.