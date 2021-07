Centro Cultural de Lagos recebe exposição “Cápsula do Tempo”

O Centro Cultural de Lagos, vai acolher, entre 07 de agosto e 09 de outubro, a exposição “Cápsula do Tempo”, mostra que reúne 90 obras de 78 artistas de 16 nacionalidades.

A exposição, promovida pelo Centro Português de Serigrafia (CPS), inclui gravuras, litografias, serigrafias e álbuns de arte de artistas, entre os quais Júlio Pomar, Noronha da Costa, José de Guimarães, Álvaro Siza Vieira, Cruzeiro Seixas, Cargaleiro, Cristina Ataíde, Leonel Moura e Sofia Areal.

A mostra reflete o potencial criativo das diferentes técnicas de obra gráfica – serigrafia, gravura, litografia – e da apropriação mais recente da fotografia e da impressão digital no vasto portfolio, reunido ao longo dos 35 anos de atividade, refere o CPS em comunicado.

“O Centro Português de Serigrafia, ao longo do seu percurso, tem vindo a ampliar o conceito de arte contemporânea e integrado nas suas edições artistas com notoriedade afirmada nas áreas da pintura, ilustração, do design, da arquitetura, arte ‘outsider’ e da arte urbana”, lê-se na nota de imprensa.

Criado em 1985 com o objetivo de tornar a arte acessível a um maior número de pessoas, o centro tem mais de 14.000 mil sócios colecionadores que, segundo adianta, convivem com as obras de arte contemporânea de 600 artistas portugueses e estrangeiros, desde os mais consagrados aos mais emergentes.

PUB