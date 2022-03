Centro de apoio a migrantes de Tavira alarga horário

O Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes de Tavira alargou o seu horário de funcionamento devido à guerra na Ucrânia e à vinda de refugiados para a região algarvia, anunciou a autarquia.

Este centro, localizado no Centro Coordenador de Transportes, funciona agora de segunda a sexta-feira das 10:00 às 12:00 e entre as 13:00 e as 16:00.

Indivíduos e famílias ucranianas que procurem apoios que assegurem os seus direitos básicos de cidadania, a promoção da sua qualidade de vida e inclusão social devem dirigir-se a este local ou contactar através dos números 966 166 433 e 967 147 479 ou do e-mail claimtavira@cm-tavira.pt.

O Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes de Tavira tem como objetivo “proporcionar aos(às) cidadãos(ãs) migrantes respostas locais articuladas ao nível das necessidades de integração”, segundo o comunicado.