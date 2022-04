Centro de Desenvolvimento Pediátrico do CHUA tem terapias alternativas

O Centro de Desenvolvimento Pediátrico do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), com o objetivo de proporcionar um maior contacto com a comunidade e o convívio fora do ambiente hospitalar, tem vindo a desenvolver várias atividades com as crianças com patologia de desenvolvimento, complementares às terapêuticas aplicadas no Centro.

No dia 09 de abril, decorreu um evento no Zoomarine com a participação de 17 crianças, seguidas nos polos de Faro e Portimão do Centro de Desenvolvimento Pediátrico (CDP), acompanhadas pelos seus cuidadores e por uma equipa de profissionais.

De acordo com a coordenadora do CDP, a neuropediatra Carla Mendonça, “as crianças cumpriram um programa diversificado com manifesto agrado de todos. Foi feita uma visita pedagógica aos animais marinhos com presença no momento da alimentação e demonstrações com golfinhos, leões marinhos e focas. Seguiu-se um lanche convívio, com a participação de um músico terapeuta ocupacional, que promoveu a interação das crianças com vários instrumentos musicais, prosseguindo-se com o tradicional jogo de caça aos ovos da Páscoa. A sessão culminou com a participação ativa das crianças na plantação de uma árvore Ginkgo Biloba, sendo esta árvore considerada um fóssil vivo, símbolo de coragem, força, resiliência e paz, com este gesto pretendemos homenagear as crianças do Centro”.

No dia 11 de abril decorreu uma visita à sala Snoezelen da Espiral de Vontades, Associação de Apoio a Desfavorecidos, em Monchique, com a participação de doze crianças acompanhadas pelos seus cuidadores e equipa de profissionais. Esta sala de exploração sensorial, utiliza as luzes, sons, cores, texturas e aromas em contexto terapêutico, promovendo aprendizagens, socialização, relaxamento e regulação emocional, entre outros. “Com estas atividades pretende-se, ainda, promover a partilha de experiências, fomentar a solidariedade e melhorar a interação entre os pais ou cuidadores com as equipas profissionais, no sentido de gerar mais confiança e combater o sentimento de isolamento”, explica a coordenadora do Centro de Desenvolvimento Pediátrico.

Integrado no programa anual de desporto adaptado desenvolvido pelo Centro, participaram ainda no dia 18 de abril no 1.º Torneio de Paddel Adaptado, promovido pela APATRIS e outro de Minigolfe será promovido pela APEXA, a 29 de abril.

Na próxima sexta-feira, dia 22 de abril, o Centro de Desenvolvimento Pediátrico, promove ainda um passeio na Ria Formosa destinado a pais recentes e aos seus bebés, onde serão acompanhados por uma educadora e terapeuta ocupacional. O objetivo é incentivar o uso do método canguru e dar a conhecer os benefícios do mesmo, possibilitando a partilha de experiências parentais e promovendo a saúde e bem-estar na natureza. O Centro de Desenvolvimento Pediátrico do CHUA convida todos os pais, com crianças até um ano, que se queiram juntar a este passeio, sendo o ponto de encontro junto à Rotunda do Caranguejo, na estrada para a ilha de Faro, às 10:00.

O Centro de Desenvolvimento do CHUA foi criado formalmente em 2011 no polo de Faro e em Fevereiro de 2021 passou a integrar o polo de Portimão. Além da integração multidisciplinar interna, constituída por profissionais de diversos Serviços, o centro assegura a articulação com outras estruturas de saúde, instituições e comunidade em geral. O Centro de Desenvolvimento desempenha um papel fulcral na prevenção da doença, na promoção da saúde, no tratamento, na recuperação e na integração da criança, assumindo-se como um polo de excelência clínica e como catalisador de investigação, de formação e de educação para a saúde.