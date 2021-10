Cerca de 250 escoteiros invadiram Portimão

Cerca de 250 escoteiros oriundos de várias zonas do país reuniram-se no sábado, 16 de outubro, em Portimão, para a edição deste ano do Jota Joti, anunciou a Chefia Regional do Sul dos Escoteiros de Portugal.

Os escoteiros estavam divididos em vários grupos, consoante a sua cidade, sendo 6 de Olhão, 28 de Moura, 60 de Vila Real de Santo António, 77 de Faro, 166 do Montenegro, 197 de Quelfes, 234 de Beja e 238 de Lagos.

Ao longo do dia, os escoteiros realizaram várias atividades de comunicação via rádio e internet com outros participantes de outras partes do mundo, através de código fonético, código morse, criptografia e homógrafo.

O jogo que decorreu entre 22 equipas de escoteiros teve como vencedora a equipa do Grupo 234, de Beja.

