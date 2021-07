CGD mobiliza 200M€ em apoios às empresas da CIP

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) e a Confederação Empresarial de Portugal (CIP), assinaram hoje um protocolo de colaboração, que prevê a mobilização de 200M€ pela Caixa em apoios às empresas associadas da CIP.

Esta parceria envolve o lançamento de iniciativas conjuntas de capacitação empresarial, a divulgação de informação e de oportunidades no âmbito do PT2030 e Plano de Recuperação e Resiliência, e a promoção e colocação de linhas de financiamento da Caixa para apoio à atividade das empresas do universo associado da CIP.

Os apoios da Caixa poderão também assumir a forma de garantias bancárias de boa execução ou de reembolso de incentivos, de financiamento de pacotes integrados de equipamentos e serviços de transição energética e digital no âmbito de parcerias temáticas com fornecedores protocolados pela CGD, e fontes alternativas de financiamento e capitalização para PME e Grandes Empresas com base na oferta e em novas soluções do Caixa-Banco de Investimento, nomeadamente:

Estruturação, montagem e colocação de obrigações grupadas;

Estruturação, montagem e colocação de dívida subordinada;

Apoio a clientes interessados em projetos de elevada dimensão, como sejam Descarbonização, Hidrogénio e Energias Renováveis;

Prestação de serviços de assessoria em Fusões e Aquisições.

Os apoios a mobilizar enquadram-se na oferta Caixa PRR/PT2030 e nas várias linhas de crédito já protocoladas ou a disponibilizar, pela CGD com garantia do Fundo Europeu de Investimento (FEI), Banco Europeu de Investimento (BEI) e Banco Português de Fomento (BPF)/Garantia mútua.

A assinatura foi concretizada durante a conferência “Os novos Programas Europeus e a Transformação da Economia Portuguesa”, realizada, hoje, dia 5 de julho, na Culturgest, em Lisboa, coorganizada pela CGD e pela CIP, e que contou com a participação do Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira.

PUB