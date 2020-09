Cinco municípios arrancam com projeto “Central Artes – Programação Cultural em Rede”

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A 10 de outubro, pelas 18:00, realiza-se na cidade de Olhão, no estacionamento Bela Olhão, o concerto “Water Return” (em formato de drive-in), pelos prestigiados Olive Tree Dance, no âmbito do arranque oficial do projeto “Central Artes – Programação Cultural em Rede”, uma iniciativa conjunta de cinco municípios do Algarve Central (Loulé, Albufeira, Faro, Olhão e Tavira).

A iniciativa dá-se no seguimento de uma candidatura realizada ao CRESC Algarve 2020 (Programa Operacional Regional do Algarve), instrumento financeiro, com fundos comunitários, que visa o apoio ao desenvolvimento do Algarve.

Segundo o município de Loulé, em nota de Imprensa, este projeto intermunicipal prevê a implementação de um programa de oferta cultural em rede envolvendo os cinco municípios durante dois anos (2020 e 2021) e explorando diversos quadrantes das artes performativas, com direção artística, conteúdos e produção a cargo das empresas Eventors’Lab e Spira – Revitalização Patrimonial, tendo a programação como mote a temática da “Cultura da Sustentabilidade”.

Esta primeira fase do projeto – cuja realização estava inicialmente prevista para o primeiro semestre deste ano, mas que devido à pandemia teve de ser reagendada – contempla ainda mais quatro espetáculos. A 17 de outubro, pelas 17h00, a Companhia Instável apresenta contagiantes “Percursos pela arquitetura” em vários espaços do Museu Municipal de Faro, e no mesmo dia, mas às 21:30, o grupo A Presença das Formigas, projeto de referência ligado à música de raiz tradicional, estreia-se em Loulé atuando no Auditório do Solar da Música Nova. A 24 de outubro, pelas 17:00, a cidade de Tavira acolhe o teatro de rua “Passagem” pela reconhecida Companhia PIA, a ocorrer no Jardim da Igreja de São Francisco. Já em novembro, a 28, o Auditório Municipal de Albufeira apresenta, pelas 21:30, um dos maiores ícones da world music nacional no feminino: Celina da Piedade.

Dado que a oferta cultural inserida neste projeto inclui, além de espetáculos de declarado valor internacional e nacional, uma vertente de formação/mediação criativa e interação com os públicos, estão previstos nos mesmos dias dos espetáculos workshops com as várias companhias e artistas envolvidos na programação. Pretende-se assim envolver diretamente as comunidades locais nos processos performativos.