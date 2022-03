Cineteatro Louletano acolhe gala solidária para ajudar ucranianos

O Cineteatro Louletano vai ser palco de uma Gala Solidária de Fado no dia 13 de março, pelas 17:00, pretendendo angariar fundos a favor dos refugiados ucranianos, anunciou a autarquia.

Este espetáculo no cineteatro é organizado pela Associação de Fado do Algarve e contará com a participação de Alexandra Viana, Rui de Sousa, Cremilde, Luana Velasquez, Melissa Simplício, Luis Manhita, Teresa Viola, Filipa Sousa, Sara Gonçalves, Helder Coelho, Alcino Bom, Argentina Freire, Zé Manel Ferreira e Inês Gonçalves na voz.

Já nas guitarras, está confirmada a participação de Jorge Franco, Ricardo Martins, Zé Alegre, Valentim Filipe, Tó Correia, José Bandarra, Anibal Vinhas, Nuno Martins e Manel D’Avó.

Os bilhetes custam 10 euros e as receitas serão reencaminhadas para a Asociatia Culturală Vatra Satului.