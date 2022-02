Cineteatro Louletano apresenta novo website

O Cineteatro Louletano acaba de renovar o seu site para uma versão modernizada, mais estética e funcional. Com uma linha gráfica simples, de modo a facilitar visualização da programação, o site permite identificar rapidamente os espetáculos agendados e ainda a pesquisa de uma forma simples e intuitiva.

O novo site ganhou um novo segmento – a Mediação, área que efetua um importante trabalho de proximidade com os vários públicos, escolas, companhias, artistas e as associações locais, segundo se pode ler no comunicado enviado pela autarquia.

Em termos de funcionais, a nova página do Cineteatro Louletano disponibiliza um calendário que facilita a seleção de um ou mais eventos, permitindo visualizar, por exemplo, o que vai acontecer numa semana em particular. Cada espetáculo é também passível de ser adicionado ao calendário privado dos utentes, quer utilizando uma conta Google (calendário Google), quer para quem usa iPhone (Apple Calendar) ou ainda importando a informação do evento para o calendário do Outlook ou da Microsoft.

Para além de toda a informação sobre os espetáculos – tais como o tipo de evento, horário, local, classificação etária e preço, o novo site disponibiliza agora, de forma automática, os descontos disponíveis (ex: Cartão de Amigo, 30% para Acompanhante de Pessoa com Necessidades Específicas, Maiores de 65 Anos e Menores de 25 Anos, entre outros), permitindo uma ligação direta à bilheteira online para a aquisição de ingressos.

O novo website incorpora, a partir de agora, uma ferramenta que facilita o acesso por parte de pessoas com necessidades especiais, tais como deficientes visuais, daltónicos ou pessoas com dislexia.

O renovado site permite ainda a partilha nas redes sociais, tais como o Facebook, Twitter, LinkedIn e o WhatsApp, possibilitando imprimir diretamente a informação sobre um determinado evento ou enviar essa informação por e-mail para outra pessoa.

A nova versão online do Cineteatro disponibiliza também aos usuários a possibilidade de ouvirem música diretamente a partir do site, através da escuta de playlists de bandas ou artistas, normalmente relacionadas com espetáculos acolhidos na sala louletana.