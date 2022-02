Colégio Internacional de Vilamoura apresenta estudo sobre Educação para a Paz

O Colégio Internacional de Vilamoura apresentou os resultados de um projeto-investigação em curso no seu Jardim de Infância, no âmbito da Educação para a Paz, no IV Congresso Internacional de Pedagogia, realizado em Braga entre os dias 10 e 12 de fevereiro.

A comunicação “Educação para a Paz: O reconhecimento da bondade num ambiente educativo aberto e multicultural”, apresentada pelo Colégio Internacional de Vilamoura, resultou de uma ação-investigação que envolveu todas as educadoras de infância, professores de música e de inglês, bibliotecárias, técnicos e auxiliares, alunos e respetivas famílias. Esta investigação-ação surge no âmbito do mote do Projeto Educativo “Educar para a bondade” e pretende dar resposta à questão inicial “De que forma o ambiente educativo pode promover uma educação para a Paz?”

Os resultados da investigação em desenvolvimento no jardim de infância, num ambiente educativo multicultural, onde convivem diariamente alunos e famílias oriundos de 24 nacionalidades diferentes, “mostram claramente que a língua e a matriz cultural não constituem uma barreira para a paz e que o ambiente educativo aberto, promotor da autonomia, da responsabilidade, do respeito, da interajuda, da cooperação interpares entre todos os intervenientes no processo educativo, constituem um exemplo inspirador para as crianças”.

Durante este processo, o Colégio refere que “foi ainda visível a transferência das aprendizagens para o seio da família, através do uso de terminologia e de ações concretas, como uma maior empatia e cuidado com os outros ou o cuidado com a natureza e com os animais”. Para as equipas pedagógicas por detrás do projeto “conclui-se, portanto que, tal como defende Thomas Lickona, a capacidade das crianças para a bondade nasce com elas (…) porém, que é necessário cultivá-la ao longo da vida e desde a mais tenra idade para que seja possível colher frutos na sociedade futura”.

O congresso reuniu investigadores universitários de Portugal, Espanha, Brasil, Itália, Lituânia, Angola, Moçambique e profissionais de educação de instituições de ensino pré-escolar, básico e secundário, bem como personalidades da cena política nacional e internacional.