Colégio Internacional de Vilamoura recolhe bens para ucranianos

A comunidade escolar do Colégio Internacional de Vilamoura promoveu uma campanha solidária pelos refugiados ucranianos intitulada “Make peace & spread love, with Ucrânia in the heart” que angariou bens durante cinco dias, anunciou a instituição de ensino.

Material escolar, roupa, calçado, atoalhados, itens de cozinha, carros-bengala, ovinhos, berços, cadeiras-auto, brinquedos e trotinetas foram alguns dos bens recolhidos pelo colégio que serão posteriormente entregues a famílias de refugiados ucranianos.

O Hotel Martinhal Sagres Beach Family Resort doou ainda sofás, tapetes, poltronas e cadeiras para bebé, além de garantir a oferta de emprego com alojamento a famílias de refugiados.

“A escola é realmente o motor na mudança do mundo! Envolver crianças, jovens, famílias e staff numa iniciativa como esta, dá corpo e vida aos pressupostos educativos do Colégio Internacional de Vilamoura, assentes nos valores da democracia, da paz e do humanismo”, refere a diretora pedagógica, Cidália Bicho.

A responsável acrescentou ainda que “a capacidade de mudar o mundo começa em cada um de nós, nos pequenos ou grandes gestos, na medida das possibilidades de cada um”.

Os bens recolhidos foram entregues aos serviços da Câmara Municipal de Loulé e Junta de Freguesia de Salir, sendo posteriormente reencaminhados para os vários lares.