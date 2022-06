Comissão de Utentes do Hospital de Portimão vai manifestar-se em frente ao edifício

A Comissão de Utentes do Serviço Nacional de Saúde em Portimão, organiza, esta segunda feira, dia 20, mais uma concentração junto ao Hospital de Portimão, agendada para as 18:00 horas.

“O ataque ao Serviço Nacional de Saúde continua. Após um período em que os utentes sentiram alguma (pouca) melhoria nos cuidados de saúde hospitalares em Portimão, nomeadamente entre 2015 e 2019, eis que a pandemia covid-19 e as opções dos posteriores Governos vieram marcar novo retrocesso”, começa a nota enviada pela Comissão.

“Aproveitando a pandemia, foram feitas alterações no CHUA que, após esta, não foram revertidas e prejudicaram milhares de atendimentos, consultas, exames e cirurgias. Os utentes sentem que os serviços não funcionam corretamente. Não pela falta de vontade dos profissionais de saúde e administrativos, mas por uma falta de orientação superior que impede o normal funcionamento dos serviços”, alegam.

“Os utentes sentem que há realmente falta de investimento na saúde pública, nomeadamente no SNS. Os utentes são facilmente conduzidos a consultas, exames, tratamentos e cirurgias em serviços de saúde privados que posteriormente serão inflacionadamente pagos pelo SNS.

Quando é necessária uma ação mais especializada, como uma urgência de ortopedia ou uma cirurgia de oftalmologia, os utentes sofrem da falta de médicos, falta de equipamento, indisponibilidades diversas o que só demonstra que há realmente um desinvestimento no SNS, em detrimento do negócio da doença, ou seja, de serviços privados”, lamentam.

“O caso da maternidade, da pediatria, da ginecologia e da obstetrícia no Hospital de Portimão é revelador. Esta Comissão já fez vigílias e concentrações à porta deste Hospital em defesa da Maternidade. Lembramos que este Hospital quando foi construído, na altura Hospital do Barlavento Algarvio, granjeava pela fama e prémios que recebeu por ser um Hospital amigo do bebés e pelas condições que tinha nestas valências. Hoje fecham-se as urgências de ginecologia e obstetrícia”.

- Publicidade -

“Há um retrocesso nos serviços de saúde prestados no Hospital de Portimão, hospital integrado no SNS. Os utentes não são a favor deste retrocesso e lutarão para que tal não aconteça. Assim a Comissão de Utentes apela a todos a participação na concentração junto ao Hospital de Portimão na segunda feira, dia 20, pelas 18:00 horas.