Comitiva de universidade marroquina visita a UAlg

Uma comitiva marroquina da Universidade Hassan 1er, liderada pela nova reitora, Khadija Essafi, esteve de visita à Universidade do Algarve (UAlg), nos dias 18 e 19 de novembro.

A delegação, que foi recebida pelo reitor Paulo Águas e pela vice-reitora Alexandra Teodósio, contava ainda com o vice-reitor responsável pelas áreas da investigação e da cooperação, o responsável pela gestão de projetos e o diretor do polo dos estudos doutorais.

Além de uma reunião de trabalho com os diretores das Unidades Orgânicas da UAlg e os coordenadores dos Centros de Investigação, o programa contemplou ainda a assinatura de um Acordo de Cooperação entre as duas universidades, para a realização de ações de desenvolvimento de programas de interesse comum no âmbito do ensino e da investigação.

A cooperação será estabelecida nos domínios de interesse para ambas as instituições, nomeadamente no que respeita a: participação em projetos de investigação comuns; participação conjunta em projetos internacionais de cooperação institucional; realização conjunta de seminários e de cursos nos domínios previstos nos acordos específicos; troca de informações, de documentação e de publicações científicas; mobilidade de estudantes e de pessoal no âmbito de seminários e enquadramento de estudantes de doutoramento em cotutela e de investigadores.

Recorde-se que, em fevereiro de 2015, já havia sido assinado um acordo de cooperação entre a Universidade do Algarve e a Universidade Hassan 1er, e que ao abrigo desse acordo, em novembro de 2018, foram assinados acordos específicos com a Faculdade de Ciências humanas e Sociais (FCHS), a Faculdade de Economia (FE) e o CRIA – Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia.

