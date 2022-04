Comunidade são-brasense pode participar na revisão do PDM

Na senda das práticas de gestão participada do município de São Brás de Alportel, a Câmara Municipal pretende que o processo de revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) também seja partilhado pela comunidade.

Após um longo percurso técnico de diagnóstico da realidade e das necessidades do concelho, a Câmara Municipal convida a comunidade “a partilhar a suas propostas, ideias e sugestões, as suas visões de futuro, num exercício de planeamento que se pretende participado”.

Durante o mês de abril, nas tardes de quarta-feira, pelas 18:30, decorre um ciclo de sessões abertas à comunidade, no Salão Nobre da Câmara Municipal.

Serão quatro grandes áreas temáticas que darão tema ao primeiro ciclo de ‘Visões de Futuro’.

O ciclo começa já esta quarta-feira, dia 06, com o tema ‘As pessoas > o desafio dos equipamentos’. Educação, solidariedade, proteção civil, cultura e desporto vão estar em foco no encontro.

‘O meio ambiente > o desafio da sustentabilidade e da mobilidade’ é o tema em reflexão prevista para o dia 13, que se vai debruçar-se sobre o ambiente, as florestas e o ordenamento do território.

No dia 20, a comunidade são-brasense é convidada a refletir sobre o tema ‘A economia > o desafio do emprego e da atratividade do investimento’.

O ciclo termina a 27 de abril com o tema ‘A habitação > o desafio do urbanismo e do ordenamento do território’.

Segundo a autarquia, o PDM é o mais abrangente e importante instrumento de planeamento e gestão territorial. A sua revisão é um exercício desafiante e exigente, na procura do equilíbrio “entre a ambição do município em prol do crescimento da economia local, do desenvolvimento do território e da qualidade de vida das populações e a necessidade de dar resposta aos imperativos legais e aos condicionamentos dos planos de ordenamento regionais e nacionais”.

Este será um exercício partilhado por um largo conjunto de entidades.