Concelhos algarvios em maior risco passam de três para 11

O número de concelhos algarvios em situação mais gravosa, acima de risco moderado de contágio de covid-19, quase quadruplicou esta semana, de acordo com a atualização da lista de concelhos de risco divulgada hoje pelo Governo.

Nesta lista, o número de concelhos da região que ultrapassou a barreira de risco moderado subiu de três para 11 desde a última atualização a 18 de dezembro.

Em risco elevado de contágio encontram-se os concelhos de Castro Marim, Lagos, Loulé, Olhão, Portimão, São Brás de Alportel e Silves.

Em risco muito elevado consta Albufeira, Faro e Vila Real de Santo António, enquanto em risco extremamente elevado está Tavira.

No nível mais baixo, em risco moderado, está Alcoutim, Aljezur, Lagoa, Monchique e Vila do Bispo.

Pela primeira vez desde o início da pandemia, existem concelhos algarvios na lista de risco muito elevado e extremamente elevado.

A 18 de dezembro, quando foi divulgada a última atualização da lista de concelhos em risco, Loulé, Faro e Portimão encontravam-se em risco elevado de contágio, enquanto o resto da região estava em risco moderado.

Nos concelhos em risco elevado, o horário de encerramento dos estabelecimentos é as 22:00, exceto restaurantes e equipamentos culturais, que fecham portas meia hora mais tarde, além da obrigatoriedade do uso de máscara no local de trabalho e o teletrabalho, sempre que possível.

Já os concelhos em risco muito e extremamente elevado têm que cumprir regras como o recolher obrigatório entre as 23:00 e as 05:00 nos dias de semana e a partir das 13:00 aos sábados e domingos, os eventos e celebrações são limitados a cinco pessoas, teletrabalho obrigatório sempre que possível, estabelecimentos comerciais têm de encerrar às 22:00 exceto restaurantes que fecham portas meia-hora depois, proibição de feiras e mercados de levante e encerramento de equipamentos culturais até às 22:30.

