Concerto em Tavira homenageia obra de Carlos Paião

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O parque do Palácio da Galeria vai receber a 1 de agosto, pelas 22:00, um concerto de homenagem a Carlos Paião com a assinatura de Marlon, Jorge Benvinda, João Pedro Coimbra, VIA e Nuno Figueiredo, anunciou a autarquia.

Este projeto apareceu pela primeira vez na edição de 2018 do Festival da Canção e contém membros de bandas como Os Azeitonas, Virgem Suta, Mesa e Ultraleve.

Neste espetáculo serão interpretados clássicos como “Play-back”, “Pó de Arroz” e “Canção do Beijinho”, além de outros temas menos conhecidos de Carlos Paião.

Os bilhetes encontram-se à venda com um valor de cinco euros na Praça da República, diariamente entre as 20:00 e as 23:00 e no largo em frente ao Palácio da Galeria no dia do espetáculo no mesmo horário e devem ser adquiridos previamente. O valor do espetáculo vai reverter a favor da aquisição de equipamentos de proteção individual para instituições de solidariedade do concelho de Tavira.

O espaço tem uma lotação máxima reduzida de acordo com as normas da Direção-Geral de Saúde e os planos de contingência, além da obrigatoriedade do uso de máscara e do cumprimento das regras de segurança.